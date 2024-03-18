X（旧Twitter）に投稿された指の画像が大きな反響を呼んでいます。【写真】めちゃくちゃ拡大すると…実は絵だったことが判明！一見普通の指の写真ですが、実はこれ写真ではなくイラスト。投稿者のなな（@NANA_kome2017）さんが「1年間指を描き続けたらめっちゃ上手く描けるようになったんでどうぞ見てってください」と投稿したところ、あまりのリアルさに驚く人が続出しました。ななさんの投稿には、「めちゃくちゃ拡大してやっと