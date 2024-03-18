第96回選抜高校野球大会が17日、甲子園球場で開幕した。今年は1924年の第1回大会から節目の100年。午前9時から始まった開会式では、あいみょん「愛の花」にのって、前年優勝の山梨学院を先頭に出場32校が入場した。今年元日の能登半島地震で被災した日本航空石川や星稜の石川県勢が堂々の行進。スタンドからは万雷の拍手が起きた。また、入場行進を終えた後、黙祷を捧げた。開幕戦は八戸学院光星(青森)─関東第一(東京)、