１分間格闘技「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」のＣＯＯを務める溝口勇児氏が１７日に「Ｘ」（旧ツイッター）を更新し、今月３１日に行われるＢＤ１２のオーディションで、物申したい人を募集すると告知した。溝口氏は「緊急募集」と題し「最近の皆様からの批判やご意見を受けて、ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎや朝倉未来ＣＥＯや瓜田さんや僕に物申したいという方の参加を急遽募集することにしました。本企画