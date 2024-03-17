結婚は家同士が繋がることだと言われます。育ってきた環境や価値観の異なる家庭で育った人同士が理解し合うことは難しいのかもしれません。これは筆者の友人・Kから聞いた、激情型の姑が起こしたトラブルのお話です。 古い価値観 私は結婚を機に、生まれ育ったK県から夫の地元であるG県へ引っ越しました。姑はとにかく『家』ということを重要視する人で「嫁にもらった」「●●家に嫁いできた」など、古い価値観を振りかざす人