社内結婚した場合、夫婦で同じ部署にいてはダメなんでしょうか?福井県池田町の町役場では、職員同士が結婚した場合、どちらかに退職を求めるという“職場ルール”があり、いま波紋を呼んでいます。【写真を見る】それ必要？ 職場の“謎ルール”、町職員同士の結婚「退職勧奨」、お茶出しや帰宅の挨拶も…【Nスタ解説】約30年で結婚は4組…うち3組は女性が退職、1組は夫婦で仕事継続山内あゆキャスター:福井県池田町は、内陸の