マクドナルドシステム障害が発生し国内外の一部の店舗が臨時休業していた問題で、日本マクドナルドは準備ができた店舗から営業を再開していると明らかにしました。マクドナルドでは、きょう午後から全国の多くの店舗で会計の「システム障害」が発生し、一部の店舗で臨時で営業を休止していました。日本マクドナルドによりますと、「システム障害」から復旧し準備ができた店舗から順次、営業を再開しているということです。完全復