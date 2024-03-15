アニメ『ハイキュー!!』の新作スマートフォン向けゲーム『ハイキュー!!FLY HIGH』（ハイフラ）が、3月28日よりリリースされることが決定した。【動画】自由にチーム編成OK！公開された『ハイキュー!!』新作ゲームの映像同ゲームは、3Dモデルのキャラがコートを駆け巡り、手軽に操作できるオートシステムも搭載したチーム育成バレーボールゲーム。ストップモーションだけではなく、試合中のハイライトを華麗な動画で再現。臨