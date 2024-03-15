ドジャースが１５日、パドレスとの開幕戦が行われる韓国に到着した。韓国・仁川国際空港には日韓メディア、熱心なファンら、約６００人が詰めかけた。いきなり登場したのは大谷翔平投手で、後ろには新妻の姿。サングラスをかけた警察とみられるボディーガードに守られながら、妻・真美子さんは数歩後ろでうつむき加減。ロビーに大歓声が響き騒然となる中、大谷が真美子さんを気づかうように視線を送ると、妻の顔には笑みも浮か