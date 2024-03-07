ネットでは「ｼﾝｶﾝｾﾝｽｺﾞｲｶﾀｲｱｲｽ」の呼び名で親しまれている、新幹線アイスに新フレーバーが登場。「スジャータアイスクリーム（京都宇治抹茶）」が3月16日に発売されます。価格は税込450円。本商品は、J-Creationのアテンダントと JR-PLUSの新幹線パーサーが共同選定した第2弾。東北や秋田、山形や上越、北陸などの各新幹線および特急「あずさ」と「ひたち」で車内販売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら