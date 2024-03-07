◆ 山本由伸の先発2戦目は3回5失点と乱調ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（25）が現地時間6日に行われたホワイトソックスとのオープン戦に先発登板。ドジャース移籍後、初めて大谷翔平と揃っての出場となった試合は3回を投げ、6安打3四球5失点を喫した。初登板から7日ぶりにマウンドへ上がった山本は、安打と2つの四球で一死満塁のピンチを迎えると、投手強襲の適時内野安打など3失点。2回はランナーを出しながらも無