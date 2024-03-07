フリーマーケットアプリ大手のメルカリは６日、好きな時間に単発で働く「スポットワーク」の仲介サービスを始めた。フリマアプリの登録者に空き時間を使った仕事を紹介し、マッチングする。電子決済サービスなど金融事業との連携も視野に入れ、経済圏を拡大する狙いがある。新サービス「メルカリハロ」はファミリーマートやヤマト運輸など４０社以上の求人情報を掲載。まず首都圏の求人情報を提供し順次全国に広げる。利用者