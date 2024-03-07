ドジャース大谷翔平（29）の古巣であるエンゼルスはGMの迷走が続いて課題だった投手陣の整備は進まず、主力野手もオープン戦で絶不調など散々な状況。ファンからはオーナーを批判する声や球団の身売りを願う声があふれている。（【前編】からつづく）【前回】古巣エンゼルスは崩壊寸前…GM迷走で投手陣は未整備、主力野手は低空飛行で「身売り」願うファンの声◇◇◇2月に地元紙「オレンジ・カウンティー・レジス