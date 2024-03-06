1回日本1死二、三塁、村上が右前に先制打を放つ＝京セラドーム野球日本代表が6日、京セラドーム大阪で欧州代表と強化試合を行い、5―0で快勝した。日本は一回に4番村上（ヤクルト）と紅林（オリックス）の適時打で2点を先制し、五回は近藤（ソフトバンク）が2点二塁打。六回は西川（青学大）の適時二塁打で加点した。先発登板した平良（西武）と宮城（オリックス）がともに2回を無失点。山下（オリックス）も危なげなかった。