余裕のある暮らし、と感じる尺度は人によって、違うだろう。しかし、収入の低さから将来への不安を感じる人は多い。群馬県の37歳の女性（派遣社員／年収250万円）は、独身で実家住まい。手取りは月18万5000円で、こんな苦悩を明かしてくれた。（文：長田コウ）「値上げ値上げで税金も上がり、時給は横ばいなのに手取りが年々減っています。ひとり暮らしをしたくてもできず…」「週6日の労働で休日には体力もゼロ」また女性は「日本