日本の有名“女優”が今、韓国のネット上で注目を集めている。【注目】韓国サラリーマンは“オトナのおもちゃ”副業が人気？トップAV女優、小倉由菜がその人だ。そもそも彼女は、韓国で高い知名度を誇る日本AV女優として知られる。韓国向けのYouTubeチャンネル「オグオグOGUOGU」では、流暢な韓国語も披露している。昨年は、韓国のNetflixバラエティ『ココだけの際どい話：日本編』や韓国アーティストSik-KのMVに出演するなど、幅