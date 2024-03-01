元ＡＫＢ４８のタレント・峯岸みなみ（３１）が１日、自身のＳＮＳで第１子の妊娠を発表した。すでに安定期に入っており、２０２２年に結婚した愛知県岡崎市を拠点に活動する６人組ＹｏｕＴｕｂｅｒグループ「東海オンエア」のてつや（３０）も我が子の誕生を心待ちにしている。峯岸はインスタグラムに「ご報告です。」というタイトルで書き始め「この度、第１子を授かりました。安定期を迎え、おなかの中で小さな命がぽこっと