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50代母、かつての失敗を経て思う「入学式ファッション」のNG

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 50代の母が振り返る、母親の入学式にNGと思うファッションを紹介している
  • 全身真っ黒になるコーディネート、黒いコサージュやネックレス
  • 膝が見えるスカート、ブーツやミュール、カジュアルなバッグなど
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