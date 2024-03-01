スターバックスに続き、「好きなコーヒーショップ2位（※）」に君臨するのが「コメダ珈琲店」。えっ、ドトールじゃないの？と疑う人も少なくないでしょう。もちろん店舗数や業績的にはドトールの方が上ですが、満足度としてはコメダの勝利で、コロナ禍でも大きなダメージなく乗り切った好事例としても称賛されています。事業戦略面で見ていくと、9割以上がフランチャイズ経営であることによる高い営業利益率確保などが強みになっ