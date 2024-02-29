【詳細】他の写真はこちら豪華男性声優30名によるJ-POPヒットソングカバーアルバム『[Re:collection] HIT SONG cover series feat.voice actors』シリーズの第2弾が、5月29日に3枚同時リリースされることが決定した。30名の参加声優と彼らの歌う楽曲が一挙大公開となるティザーPVも新設の公式YouTubeにて初解禁。また、「春泥」が制作したジャケットイラスト3種とイラスト使用の各種購入特典も公開された。豪華男性声優30名が贈るJ