退任会見で笑顔を見せた栗山氏（写真・桑原 靖）2月29日に、自身のInstagramで結婚を報告したドジャース大谷翔平。国民的スーパースターの結婚報告は日本列島を揺るがし、Xのトレンドには「大谷翔平」「大谷さん」「大谷ロス」などが続々とトレンド入りした。そんななか、日本ハム時代の大谷の“恩師”であり、ともに侍ジャパンを世界一に導いた栗山英樹氏が大谷に祝福のメッセージを寄せた。栗山氏は「心の底からおめでとう