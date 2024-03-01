トヨタ自動車の最高級ワンボックスカーとして知られる「アルファード」と「ヴェルファイア」。通称「アル・ヴェル」だが、高額なはずの車両にかかわらず、20代の若年層も多く乗っていることから、「なぜ購入出来るのか」疑問に思う人も少なくないだろう。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」アルファードヴェルファイアは、2023年6月