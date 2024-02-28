7年の歴史に幕ファン「販売終了悲しい！」モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、2017年7月から開始した毎月29日「にくの日」に販売するメニュー「にくにくにくバーガー」の提供を2月29日に終了します。「にくにくにくバーガー」は、2017年6月に放送されたテレビ番組の企画で誕生。翌7月から毎月29日「にくの日」限定のハンバーガーとして販売されてきました。定番メニュー「モス