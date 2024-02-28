遠藤章造スポーツ報知

ココリコ遠藤章造の妻「リビングが血だらけ」自宅でのハプニング報告

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ココリコ遠藤章造の妻が28日のブログで、実家でのハプニングを報告した
  • リビングから母の叫び声がして、「リビングが血だらけ」だったという
  • この日の投稿はこれで終わっており、フォロワーは続報を待っていた
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