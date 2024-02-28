冨安健洋が所属するアーセナルが、新たな日本人選手の獲得を狙っているようだ。英メディア『sportskeeda』は２月27日、「アーセナル久保建英の獲得を望んでいる」と報じた。「ガナーズはレアル・ソシエダの久保に興味を示している。そのほか、ウルヴァーハンプトンのアタッカー、ペドロ・ネトとの契約も支持している」同メディアは「日本人FWは今シーズン、レアル・ソシエダで素晴らしい成績を収めており、欧州中のクラブ