MLB、カージナルスラーズ・ヌートバー選手が日本時間28日、レッドソックスとのオープン戦に出場しました。この日、午前中の全体練習に参加したヌートバー選手。しかし、アクシデントが起こります。「今日は10時から(全体練習の)ストレッチ開始だと思って、それまでバッティングケージに入っていたんだけど、実際は9時50分からだったんだ。それで携帯をロッカーに投げ入れて、急いで走っていったんだけど、(チームメートの)ゴール