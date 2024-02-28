東京・渋谷区で家電量販店「ヤマダデンキ」の名前を悪用した特殊詐欺が多発していることをうけ、警視庁などが注意を呼びかけました。28日、警視庁・渋谷警察署と「ヤマダデンキLABI渋谷店」は、来店した人たちにパンフレットなどを配布し、ヤマダデンキの名前を悪用した特殊詐欺への注意を呼びかけました。渋谷署管内では「ヤマダデンキLABI渋谷店であなたのカードが不正利用されている」などとかたる特殊詐欺被害が今年だけですで