小学館が発行する雑誌『幼稚園』4・5月号の付録に、超リアルな「こうしゅうでんわ」が付いてきます！この付録は、NTT東日本とコラボした本物そっくりなデザインの組み立て紙付録で、高さはなんと30cmと、大きさも本物の公衆電話とほぼ同じなんです。ボタンはプラスチック製で押し心地も良し。テレカを入れて受話器を置くと、テレホンカードが戻ってくるギミックも完全再現されています（テレカ、懐かしすぎる）。この付録を使って