「昨今ね、いろんな意見があります。いろんな出来事があって、それにいろんな意見がついて回る。そういう時に1人がコメントすると、ちょっと偏ったコメントになるんですよね」2月26日に更新されたYouTube動画で、こう語ったのはお笑いコンビ・霜降り明星の粗品（31）。今月に入ってから「SNSニュース斬った」と題して、1週間の間に起こったニュースをYouTubeチャンネルで取り上げている。そんな粗品は「1人賛否」のスタンスを掲げ