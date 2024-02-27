結婚式に最適な、失礼にならない髪形はどんなものでしょうか。「All About」結婚ガイドの森川さゆりが回答します。 All About

結婚式でしてはいけない「髪形」ってありますか？ 結婚式のプロが解説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 結婚式に呼ばれた女性がしてはいけない髪型を結婚式のプロが回答している
  • おじぎしたときに髪が落ちてくるダウンスタイルなどはNGだという
  • 結婚式にふさわしいのは、きちんと感のあるまとめ髪だと答えた
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