ソフトバンクは、サンエックスが展開するキャラクター「すみっコぐらしコラボレーションモデルの「5G（第5世代移動体通信システム）」対応スマートフォン（スマホ）「すみっコぐらしスマホ」を、2024年3月8日に「ソフトバンクオンラインショップ」にて3000台限定で発売する。それに先だち、2月22日から予約受付を行っている。2種類のケースやスマホショルダーを同梱ZTE製スマホ「あんしんファミリースマホ」と「すみっコぐらし