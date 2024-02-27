協同乳業は、「メイトーのなめらかプリン」発売25周年を記念した乳飲料「のむメイトーのなめらかプリン」を、数量限定で2024年2月27日に全国のコンビニエンスストアで先行発売。3月1日から一般販売する。香りや味わいをドリンクで再現「メイトーのなめらかプリン」が「なめらかすぎて飲める」というファンの声をヒントに開発したという新感覚のプリンが登場。3大要素の"口溶け"、"なめらか食感"、"濃厚な味わい"はそのまま、飲んだ