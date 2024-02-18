通訳の水谷一平氏（右）よりも密着マークNEWSポストセブン

大谷翔平の隣にいた女性の正体「二刀流」の経験者で相性最強？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャースに入団した大谷翔平について女性セブンが伝えた
  • 取材で隣にいた地元放送局の女性リポーターが注目された、と筆者
  • 女性は才色兼備で、バレーボールと陸上競技の「二刀流」の経験者だそう
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