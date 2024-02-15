「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が１５日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演し、「最高年収６０００万円」で天狗（てんぐ）だった時代を明かした。芸能人が過去に“天狗”だったエピソードを披露する人気コーナー「謎解き芸能界マル秘有頂天クイズ」に登場。覆面で顔を隠したゆきぽよは、２０代前半で最高年収６０００万円の「アゲアゲＶＩＰ天狗」として出演し、「