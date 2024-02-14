¤³¤ÎÎáÏÂ¤Î»þÂå¡¢²È»ö¤Ï¤â¤Ï¤äºÊ¤À¤±¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×¤â¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀºÊ¤Î¤Û¤¦¤¬ÉéÃ´ÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿É×¤Î²È»ö¤Î¤ä¤êÊý¤â¤É¤³¤«»ÄÇ°¤Ç¡¢ºÊ¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ×¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤ä¤êÊý¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²È»ö¤Ï¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»ÄÈÓ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÊÛÅöÈ¢¡¢¤¿¤ÀÃÖ¤¯¤À¤±¡©¡ÖÉ×¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¤¿¤À¥Ý¥ó