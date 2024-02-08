ミステリー作家の綾辻行人さんが2024年2月7日にXを更新し、作家京極夏彦さんとの交流を報告した。アニメ「PUI PUI モルカー」のマスコットと一緒に撮影した写真も公開され、2人の意外な「可愛さ」に注目が集まっている。「トレジャーモルカーと京極さん、確かにちょっと似てるかも」綾辻さんは、21年10月6日に「トレジャーモルカーと京極さん、確かにちょっと似てるかも」と、モルカーのキャラクター「トレジャーモルカー」と京