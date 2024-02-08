フリーアナウンサー高橋真麻が7日に自身のアメブロを更新。酷い症状に見舞われ病院へ足を運んだことを明かした。【動画】高橋真麻 長女の七五三&夫と見つめ合う夫婦ショット公開この日、高橋は「病院へ」というタイトルでブログを更新し、病院を受診したことを報告。「昨日から元々ひどい花粉症が早くも発症」したといい「夜中はムズムズ ズルズルで20回以上起き、ほぼ寝られず」だったことを明かした。続けて「お薬を