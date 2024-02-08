大相撲の元小結の臥牙丸氏（３６）が、自身のユーチューブチャンネル「ガガちゃんねる」で力士の豪快すぎる飲食事情を明かした。まず臥牙丸氏は、現役時代の酒にまつわるエピソードを紹介。「白鵬さん（元横綱）は超強かった。白鵬さんがすごいのは酒飲んでも、次の日は普段通りに稽古するし、普段より多めに汗をかく。?白鵬さんスペシャル?の酒があって、ウイスキーとオレンジ、ビール…飲み物としてはカクテルなんですけど。