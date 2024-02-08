途中出場したメッシ。観客席はガラガラだった東スポWEB

大迫勇也、話題の空席問題に落胆「たくさんのお客さんに見てほしかった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • MLSのインテル・マイアミが7日に国立でヴィッセル神戸と親善試合をした
  • メッシをはじめスター軍団の来日にもかかわらず、観客席はガラガラ
  • 大迫勇也は「もっとたくさんのお客さんに見てほしかった」と落胆していた
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