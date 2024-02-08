無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」の利用者情報など約４４万件の個人情報が流出した可能性がある問題で、総務省が１月、運営するＬＩＮＥヤフーに対し、２回にわたり詳細の報告を求めたことが分かった。電気通信事業法に基づく「報告徴収」で、総務省は報告を精査した上で対応を検討する。政府が６日に閣議決定した質問主意書への答弁書によると、報告徴収を出したのは、１月９日と１７日。事実関係など詳細の報告を求めた。既に同社