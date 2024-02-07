弁当･惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」を展開しているイオングループのオリジン東秀株式会社及びイオンリテールは2月7日、オリジンの「冷凍のり弁当」を発売する。【関連記事】イオン、1月17日「トップバリュベストプライス ガッツリ飯×ガッツリ飯」第1弾3品発売、ワンプレートにパスタとドリアとおかずなど「トップバリュ最重量級」の冷凍食品、400gから420gの内容量で満腹に税込429.84円。関東･北陸信越･東海･近