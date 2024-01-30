中日の福谷浩司は大リーガーも通う施設「Thread Athletics」で米国修行中日の福谷浩司投手が、米国修行の成果を発揮しコーチを唸らせている。昨年11月から多くのメジャーリーガーも通う投手専門のトレーニング施設「Thread Athletics」で自主トレを行っていることを、自身のSNSなどで報告。同施設のX（旧ツイッター）は29日（日本時間30日）、最新の投球映像を公開した。映像では、背後と正面からの迫力あるピッチングを披露。
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