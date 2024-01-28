父親の浮気は避けたい話題ですよね。でも実際、家族内で浮気が発覚し、それが家族全員に知れ渡ってしまうこともあります。その際、母親の対応が家庭のその後を大きく左右することもあります。今回は、家族間での緊迫した状況を伴う「実両親の壮絶な闘い」から、ある「両家の会議のエピソード」を紹介します。家族総出の修羅場「父親の浮気が発覚し、父と母の両親まで巻き込まれた大事態がありました。母方の祖父は怒り狂い、祖母は