一般社団法人日本能率協会は、主催する役員・経営幹部向け研修プログラムの受講者を対象とした「トップマネジメント意識調査2023」を実施した。これからの経営者に求められる資質としては、「本質を見抜く力」（43.8％）、「変化への柔軟性」（30.6％）、「イノベーションの気概」（27.8％）との回答が多かった。また、卓越した経営者であると思われる人物として回答者から名前が挙げられたのは、第1位が松下幸之助、第2位が稲盛和