「大阪国際女子マラソン」（２８日、ヤンマースタジアム長居発着）今夏のパリ五輪の出場権をかけたマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）ファイナルチャレンジとして行われ、２１年東京五輪代表の前田穂南（２７）＝天満屋＝が２時間１８分５９秒で、０５年のベルリンマラソンで野口みずきがマークした２時間１９分１２秒の日本記録を塗り替えた。設定記録の２時間２１分４１秒も突破して日本人トップの２位でゴールし