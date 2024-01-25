韓国・ソウルで25日、元アナウンサーの女性国会議員が路上で頭を殴られ、病院に搬送された。韓国メディアによると、被害に遭ったのは韓国与党「国民の力」に所属する蠔賢鎮（ペ・ヒョンジン）議員で、午後5時ごろ、ソウル市内の路上で見知らぬ人物に後頭部を殴られた。蠔議員は血を流して病院に搬送されたが、命に別条はないという。当時、犯人は蠔議員に本人であるかを尋ねた後、こぶし大の石で襲ったというこ