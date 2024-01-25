アニメ『機動戦艦ナデシコ』シリーズ主題歌サブスク解禁記念第二弾として、劇場版『機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-』のプレミア上映会がYouTubeにて2月1日21時から実施されることが決定した。【動画】懐かしい！劇場版『機動戦艦ナデシコ』1996年にTVシリーズの放送が開始され、今もなお多くのファンに愛され続けているアニメ『機動戦艦ナデシコ』。2023年12月よりアニメ『機動戦艦ナデシコ』シリーズの主題歌が各