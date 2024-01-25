スタジオジブリの作品から生まれた料理レシピ絵本の最新作が発売されます！新作は『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓魔女の宅急便』です。ジブリ映画に出てくる料理を再現できるレシピ本シリーズ「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓」。１作目『ジブリの食卓 アーヤと魔女』、２作目『ジブリの食卓 となりのトトロ』、３作目『ジブリの食卓 天空の城ラピュタ』に続く４作目で取り上げる作品は「魔女の宅急便」です。『子どもりょ