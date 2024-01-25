インドネシア相手に3-1と勝利森保一監督の率いる日本代表は1月25日、アジアカップ・グループリーグD組の最終節でインドネシア代表を3-1で下し決勝トーナメント進出を決めた。かつてアジアサッカー連盟の機関紙「フットボール・アジア」の編集長やPAスポーツ通信のアジア支局長を務め、ワールドカップ（W杯）を7大会連続で現地取材中の英国人記者マイケル・チャーチ氏は、GLを終えた森保ジャパンを分析している。◇◇