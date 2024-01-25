離陸するデルタ航空のボーイング757＝2011年1月、米フロリダ州タンパ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米連邦航空局（FAA）は24日までに、南部ジョージア州のアトランタ国際空港で20日に滑走路で離陸準備をしていたコロンビア・ボゴタ行きデルタ航空のボーイング757の前輪が外れる事案があったと明らかにした。米メディアによると、乗客約170人にけがはなく、他の便に振り替えられた。滑走路で待機していた別の航空機の操縦士