パーソナルスタイリストの千原きょうこ氏が、シンプルで上品見えするコーディネートを提案しているYouTubeチャンネル『フィフスチャンネル』の動画より、これからの季節にワクワクさせる色鮮やかな"キレイ色"を使った大人コーデを10つ紹介する。この記事はYouTube配信「【新春コーデ】初春にピッタリな運気を上げるキレイ色コーデ10選！ユニクロのあのコートも大活躍！」から書き起こしています。はじまりこんにちは！ 50